Южноуральцам обещают снег и порывистый ветер

Синоптики предупредили о гололеде на дорогах

Сегодня, 22 декабря, в Челябинской области ожидается теплая, но снежная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице и порывистом ветре.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около −6°C, на севере области будет холоднее. Днем столбики термометров поднимутся до 0, −5°C, в горах покажут до −10°C. Облачная погода, небольшой снег, на востоке региона умеренный. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы обещают −2, −4°C, днем воздух прогреется незначительно — до −1, −3°C. Облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.