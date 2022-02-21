Южноуральцам обещают сильный ветер и гололед

Температура воздуха будет теплой

Сегодня, 21 февраля, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны небольшой снег и метели.

Этим утром столбики термометров покажут до −8°C, возможно похолодание до −13°C. Днем потеплеет до −2, +3°C, в низинах температура воздуха опустится до −6°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в отдельных регионах слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня утром будет около −8°C. Днем воздух прогреется до +1, +3°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду.