Южноуральцам обещают резкое похолодание

На юге региона будет теплее, но при этом погода будет дождливой

В пятницу, 29 апреля, в Челябинской области резко похолодает. Столбики термометров в регионе покажут до +16°C. На юге будет теплее, однако местным жителям прогнозируют дожди и грозы. Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева рассказала журналисту ИА «Первое областное», с чем связано изменение погоды.

«Сегодня через территорию Челябинской области пройдет холодный фронт. Ночью температура воздуха начнет опускаться, вплоть до заморозков. Днем в северной половине осадки прекратятся, ветер ослабеет, но значительно похолодает. Фронтальная зона также окажет влияние на южные районы области, где пройдут кратковременные дожди с грозами, но будет чуть теплее»,— рассказала Екатерина Выходцева.

Действительно, судя по прогнозу, предстоящей ночью ртутные столбики опустятся до +1, +6°C, на юге будет теплее — до +11°C. Днем воздух прогреется до +11, +16°C, на юге до +21°C, в горах будет прохладнее — до +6, +11°C. Переменная облачность, на юге области пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит +4, +6°C. Днем столбики термометров поднимутся до +11, +13°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду.