Южноуральцам обещают прохладные и дождливые выходные

В субботу, 11 сентября, в регионе прогнозируют сильный ветер

В эти выходные, 11 и 12 сентября, в Челябинской области прогнозируют заморозки до −4°C. Днем столбики термометров также покажут прохладную температуру. Почти во всех районах региона в субботу пройдут дожди. В воскресенье осадков не ожидается, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

Утром в субботу в регионе похолодает до +6°C, днем воздух прогреется до +8, +13°C. Также осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, от 9 до 4 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье осадков синоптики не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 0, +5°C, возможны заморозки до −4°C. Днем потеплеет до +9, +14 градусов. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в субботу будет пасмурная погода, осадков не ожидается. Утром температура опустится до +4°C, днем воздух прогреется до +9, +11°C. Ветер северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В воскресенье синоптики обещают переменную облачность, также без осадков. В ночные часы похолодает до +1, +3°C, днем столбики термометров поднимутся до +11, +13°C. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.