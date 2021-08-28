Южноуральцам обещают прохладную, ветреную и дождливую погоду в выходные

Осадки синоптики прогнозируют только в субботу, в воскресенье ожидается облачная погода

Эти выходные в Челябинской области будут прохладными: синоптики обещают до +20°C. В субботу, 28 августа, возможны дожди и грозы, в воскресенье, 29 августа, осадков не ожидается, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области днем будет облачная погода, на юге пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +15, +20°C. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В воскресенье осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха опустится до +2, +7°C, днем столбики термометров покажут от +15 до +20°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске днем ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до +17, +19°C. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье осадков не прогнозируют. В ночные часы температура воздуха опустится до +5, +7°C, днем воздух прогреется до +16, +18°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.