Южноуральцам обещают прохладную погоду без осадков

Столбики термометров покажут до +10°C

Сегодня, 5 октября, в Челябинской области температура днем поднимется до +10°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Утром в регионе столбики термометров покажут около −2°C. Днем воздух прогреется до +5, +10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит −4°C, днем ртутные столбики поднимутся до +7, +9°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.