Южноуральцам обещают прохладную погоду без осадков

Столбики термометров в Челябинске покажут максимум +6°C

Сегодня, 4 октября, в Челябинской области ожидается прохладная погода. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около 0°C, днем воздух прогреется до +4, +9°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске утром термометры также покажут 0°C. Днем температура воздуха составит +4, +6°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 1 до 6 метров в секунду.

Температура около +5°C продержится в регионе несколько дней. К концу недели, по данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух прогреется до +13°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.