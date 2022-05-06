Южноуральцам обещают прохладную и ветреную погоду

Осадков синоптики не прогнозируют

После нескольких теплых дней в Челябинской области резко похолодает. Сегодня, 6 мая, столбики термометров не поднимутся выше +13°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют штормовой ветер.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут около +3°C. Днем температура воздуха составит +9, +11°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы столбики термометров достигнут около +5°C, днем потеплеет до +8, +13°C. Ветер северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев о непогоде и напомнило о том, что при сильном ветре не следует стоять под деревьями, линиями электропередачи, около стен домов, а также прятаться на остановках общественного транспорта. Специалисты рекомендуют укрываться в подъездах жилых домов. Также при сильном ветре особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности.