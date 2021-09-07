Южноуральцам обещают прохладную и дождливую погоду

Утром в регионе возможны туманы

Сегодня, 7 сентября, в Челябинской области возможны туманы и дожди. Столбики термометров также не порадуют южноуральцев теплом: синоптики областного гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры максимум до +17°C.



В Челябинской области температура воздуха утром составит +6°C, днем поднимется до +12, +17°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром туманы. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области также обещают осадки в виде кратковременных дождей. Утром столбики термометров покажут +6°C, днем потеплеет до +14, +16°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.