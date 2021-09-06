Южноуральцам обещают прохладную и дождливую погоду

Также синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 6 сентября, в Челябинской области прогнозируют прохладную и дождливую погоду. Также южноуральцев ожидает порывистый ветер, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

Днем в регионе обещают потепление до +15, +20°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +12°C. Переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду.

В Челябинске днем также возможны небольшие дожди. Столбики термометров покажут +16, +18°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», предстоящая неделя будет прохладной и дождливой: столбики термометров к выходным опустятся до +9°C, а пасмурная и дождливая погода простоит почти всю неделю. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.