Южноуральцам обещают потепление и снегопад

На юге Челябинской области пройдет снег с дождем

Во вторник, 21 декабря, в Челябинской области потеплеет до +1°C. Однако южноуральцев ожидает непогода: по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдут снегопады, местами ожидаются метели.

В регионе обещают облачную погоду, снег, на юге — снег с дождем, местами сильный. В отдельных районах метели. На дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до −4, −9°C. Днем температура воздуха составит −4, +1°C. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики достигнут −4, −6°C, днем потеплеет до −2, 0°C. Облачная погода, снег, временами сильный. На дорогах гололедица от наката. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

