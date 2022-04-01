Южноуральцам обещают потепление и снег с дождем

В отдельных районах возможны гололед и туманы

Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области по-прежнему будет бушевать непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снег с дождем, туманы и сильный ветер. При этом погода в регионе будет теплой.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут около +2°C. Днем потеплеет до +3, +8°C, на юге обещают до +11°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег с дождем, в горах возможны снегопады. В отдельных районах гололед, туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −4°C, днем воздух прогреется до +6, +8°C. Облачно с прояснением, небольшой снег, дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.