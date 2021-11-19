Южноуральцам обещают потепление и небольшой снег

В отдельных районах прогнозируют метели

Сегодня, 19 ноября, в Челябинской области значительно потеплеет. Столбики термометров днем поднимутся до нуля градусов. Местами, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются небольшой снег и порывистый ветер.

Этим утром ртутные столбики покажут около −12°C, днем потеплеет до 0°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого снега, в горах — до умеренного. В отдельных районах прогнозируют метели. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. В утренние часы температура воздуха составит около −14°C, днем воздух значительно прогреется — до 0, −2°C. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.