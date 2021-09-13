Южноуральцам обещают потепление и небольшие дожди

На юге Челябинской области потеплеет до +20°C

Первая половина новой недели в Челябинской области будет теплой: сегодня, 13 сентября, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают потепление до +20°C. Днем возможны кратковременные дожди.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут +6°C. Днем потеплеет до +12, +17°C, на юге ртутные столбики покажут до +20°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

В Челябинске осадков не ожидается. Утром столбики термометров покажут +4°C, днем воздух прогреется до +14, +16°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

К середине недели в Челябинской области обещают потепление до +23°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.