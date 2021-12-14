Южноуральцам обещают потепление до нуля градусов

В отдельных районах на дорогах прогнозируют гололедицу

Сегодня, 14 декабря, в Челябинской области прогнозируют ветреную, но теплую погоду. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололедице.

Этим утром в регионе температура воздуха составит около −16°C. Днем потеплеет до 0, −5°C, на юге будет чуть прохладнее — до −8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около −12°C, днем воздух прогреется до 0, –2°C. Местами на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.