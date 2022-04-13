Южноуральцам обещают потепление до +23°C и грозы

Местами синоптики прогнозируют порывистый ветер

В четверг, 14 апреля, в Челябинской области потеплеет до +23°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе возможны первые в этом году грозы.

Предстоящей ночью в Челябинской области столбики термометров покажут +5, +10°C, в горах опустятся до +2°C. Местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах туманы. Днем воздух прогреется до +18, +23°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на четверг прогнозируют +6, +8°C. Кратковременный дождь. Днем потеплеет до +20, +22°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный от 7 до 12 метров в секунду.