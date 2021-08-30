Южноуральцам обещают потепление до +22°C

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 30 августа, в Челябинской области потеплеет до +22°C, осадков не ожидается, сообщают синоптики областного гидрометеоцентра.

В Челябинской области, согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +17, +22°C. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске осадки также не прогнозируют. Днем потеплеет до +17, +19°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Предстоящая неделя преподнесет жителям Челябинской области немало сюрпризов: по данным сервиса «Яндекс.Погода», в начале недели синоптики прогнозируют до +16°C, в середине столбики термометров поднимутся до +27°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.