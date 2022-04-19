Южноуральцам обещают потепление до +21°C и дожди

Местами в регионе возможен порывистый ветер

Сегодня, 19 апреля, в Челябинской области потеплеет до +21°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют ветреную и дождливую погоду.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около +8°C. Днем потеплеет до +13, +18°C, на юге воздух прогреется до +21°C, а в горах похолодает до +8, +13°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов Челябинской области кратковременные дожди. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около +6°C, днем воздух прогреется до +13, +15°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.