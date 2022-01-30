Южноуральцам обещают потепление до -2 градусов и небольшой снег

При этом в регионе будет ветрено

В последний январский день в Челябинской области существенно потеплеет. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до −2°C. При этом на всей территории региона ожидается небольшой снег.

В ночь на 31 января в Челябинской области столбики термометров покажут до −15, −20°C, при прояснении похолодает до −25°C. На юге и крайнем западе будет значительно теплее — до −10, −15°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске также ожидается небольшой снег. В ночные часы температура воздуха составит −18, −20°C, днем существенно потеплеет — до −2, −4°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», теплая погода в регионе ожидается на протяжении всей предстоящей недели. В Челябинске днем прогнозируют от −3 до −6°C, ночью температура воздуха не опустится ниже −10°C. Следите за подробными ежедневными прогнозами на нашем сайте.