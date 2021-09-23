Южноуральцам обещают потепление до +18°C

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков

В предстоящую пятницу, 24 сентября, столбики термометров днем в Челябинской области поднимутся до +18°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют, однако предупреждают южноуральцев о порывистом ветре.

В ночь на пятницу в регионе температура воздуха составит 0, –5°C, в низинах ожидается до –8°C. Днем столбики термометров покажут +13, +18°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы столбики термометров опустятся до 0°C, на почве обещают заморозки до –2°C. Днем воздух заметно прогреется — до +16°C. Переменная облачность, осадков также не ожидается. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду.