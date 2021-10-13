Южноуральцам обещают потепление до +16°C

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 13 октября, в Челябинской области потеплеет до +16°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В регионе прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Утром столбики термометров покажут около +6°C, днем поднимутся до +11, +16°C. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске осадков также не ожидается. В утренние часы столбики термометров достигнут +4°C, днем воздух прогреется до +14, +16°C. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду.