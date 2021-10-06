Южноуральцам обещают потепление до +14°C

Челябинская область находится под влиянием обширного антициклона

В четверг, 7 октября, в Челябинской области потеплеет до +14°C. Осадков в регионе не ожидается. Как сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» начальник метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева, повышение температуры обусловлено влиянием антициклона.

«Челябинская область находится под влиянием обширного антициклона, центр которого расположен в районе Казани. С северо-западными ветрами на область опускается теплый средиземноморский воздух. До конца этой недели дневные температуры будут подниматься до +12, +14°C», — рассказала Екатерина Выходцева.

По данным синоптиков, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −2, +3°C, при прояснении до −6°C, днем поднимутся до +9, +14°C, в горах — до +6°C. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха будет нулевой, днем столбики термометров покажут +11, +13°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

Теплая погода задержится в Челябинской области всего на несколько дней. Уже в воскресенье, 10 октября, в регионе заметно похолодает.