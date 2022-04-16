Южноуральцам обещают порывистый ветер и небольшой дождь

В Челябинске осадков не ожидается

Сегодня, 16 апреля, в Челябинске ожидается облачная погода без осадков. В регионе возможны дожди. Погода будет ветреной, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске этим утром ртутные столбики покажут до +6°C. Днем воздух прогреется до +10, +12°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдет небольшой дождь, в горах осадки будут умеренными. В утренние часы температура воздуха составит около +8°C, днем потеплеет до +9, +14°C, при этом в горах ожидается всего +4, +9°C. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.