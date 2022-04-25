Южноуральцам обещают порывистый ветер и небольшие дожди

Осадки пройдут в северных районах региона

Сегодня, 25 апреля, в Челябинской области воздух прогреется до +19°C, в Челябинске ожидается до +15°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ветреной.

Этим утром в Челябинске ртутные столбики покажут около +3°C, днем воздух прогреется до +15, +17°C. Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области утром синоптики обещают около +5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +14, +19°C, в низинах будет прохладнее — до +10°C. Переменная облачность, на севере региона возможны небольшие дожди. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.