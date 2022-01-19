Южноуральцам обещают похолодание и туманы

В отдельных районах региона пройдет небольшой снег

После нескольких теплых дней температура воздуха в Челябинской области начнет постепенно понижаться. В четверг, 20 января, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают похолодание до −22°C, порывистый ветер и небольшой снег.

Этой ночью в регионе столбики термометров опустятся до −15, −17°C, при прояснении похолодает до −22°C. В горах будет значительно теплее — до −7°C. Днем воздух прогреется до −5, −10°C, в низинах ртутные столбики покажут до −15°C. Облачно с прояснением, в горных районах местами небольшой снег. В отдельных районах туманы и изморозь. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске в четверг синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. В ночные часы температура воздуха составит −13, −15°C, днем потеплеет до −6, −8°C. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.