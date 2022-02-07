Южноуральцам обещают похолодание и небольшой снег

Погода будет безветренной

Сегодня днем, 7 февраля, в Челябинской области ожидается прохладная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров опустятся до -17°C. Местами пройдет небольшой снег.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −22°C, на крайнем юге и крайнем западе будет существенно теплее — до −12°C. Днем ртутные столбики поднимутся до −7, −12°C, на крайнем западе обещают до −2°C, а в низинах похолодает до −17°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег, в южной половине региона умеренный. Ветер от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −20°C, днем воздух прогреется до −8, 10°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер от 2 до 7 метров в секунду.