Южноуральцам обещают похолодание и небольшой снег

После продолжительного тепла в регионе прогнозируют понижение температуры до −17°C

Сегодня днем, 23 декабря, в Челябинской области ожидается прохладная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, почти во всех районах региона пройдет небольшой снег.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут до −20°C. Днем воздух прогреется до −7, −12°C, в низинах до −17°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −20°C, днем потеплеет до −10, −12°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.