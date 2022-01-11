Южноуральцам обещают похолодание до -28 градусов

Небольшой снег возможен только ночью

В среду, 12 января, в Челябинской области похолодает до −28°C. Небольшой снег возможен только ночью, днем осадков не ожидается, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду в регионе столбики термометров опустятся до −18, −23°C, при прояснении похолодает до −28°C, на юге области будет чуть теплее — до −15°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем температура воздуха составит −11, −16°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики покажут −19, −21°C, днем воздух прогреется до −13, −15°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.