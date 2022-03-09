Южноуральцам обещают пасмурную и безветренную погоду

Порывы ветра возможны в отдельных районах региона

Сегодня, 9 марта, в Челябинской области прогнозируют морозное утро и теплый день. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами пройдет небольшой снег.



Этим утром в регионе ртутные столбики покажут около −19°C, при прояснении возможно похолодание до −30°C, на крайнем западе и юге будет теплее — до −16°C. Днем температура воздуха поднимется до −4, −9°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный с переходом на восточный от 2 до 7 метров в секунду, днем порывы могут достигать 10 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −22°C, днем воздух прогреется до −7, −9°C. Облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.