Южноуральцам обещают пасмурную погоду

Утром в регионе возможны туманы

Сегодня, 15 февраля, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой снег.

Этим утром температура воздуха в регионе составит около −24°C, в низинах возможно похолодание до −31°C, а в горах обещают до −15°C. Днем потеплеет до −4, −9°C, в низинах будет прохладнее — до −14°C. Переменная облачность, местами небольшой снег. Утром возможны туманы. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет переменная облачность без осадков. Утром столбики термометров покажут около −21°C, днем воздух прогреется до −6, −8°C. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.