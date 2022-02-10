Южноуральцам обещают пасмурную погоду без осадков

В отдельных районах региона возможны туманы

Сегодня, 10 февраля, в отдельных районах Челябинской области потеплеет до −3°C. Утро в регионе будет морозным. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет пасмурной и ветреной.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −23°C, возможно похолодание до −28°C. На западе будет теплее — до −18°C. Днем столбики термометров поднимутся до −8, −13°C, на западе до −3°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков, местами туманы. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, днем возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также прогнозируют облачную погоду с прояснением, без осадков. Утром температура воздуха составит около −23°C, днем потеплеет до −8, −10°C. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.