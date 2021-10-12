Южноуральцам обещают пасмурную, но теплую погоду

В Челябинскую область возвращается бабье лето

После непродолжительного похолодания в Челябинскую область возвращается бабье лето. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на этой неделе в регионе потеплеет до +16°C. Пока же эксперты рассказали, какая погода ждет южноуральцев сегодня, 12 октября.

Утром в Челябинской области возможны небольшие дожди. Столбики термометров покажут до +6°C. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до +10, +15°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров достигнут +4°C, днем поднимутся до +13, +15°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.