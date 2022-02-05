Южноуральцам обещают пасмурную и ветреную погоду

При этом в регионе будет тепло

Сегодня, 5 февраля, в Челябинской области потеплеет до –1°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают пасмурную и ветреную погоду.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −11°C. Днем воздух прогреется до −1, −6°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет облачная погода с прояснением, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около −11°C, днем воздух прогреется до −3, −5°C. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.