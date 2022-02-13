Южноуральцам обещают пасмурную и ветреную погоду

Утром в отдельных районах возможны туманы

В понедельник, 14 февраля, в Челябинске заметно потеплеет. После двадцатиградусных ночных температур синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют −13°C. В регионе будет чуть прохладнее.

В ночь на понедельник в Челябинске столбики термометров покажут −11, −13°C, днем воздух прогреется до −6, −8°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах возможны туманы. Температура воздуха в ночные часы составит −11, −16°C, при прояснении похолодает до −21°C. Днем потеплеет до −6, −11°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в начале недели в Челябинске будет около −8°C, но уже к концу недели потеплеет до −2°C. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.