Южноуральцам обещают пасмурную и ветреную погоду

Столбики термометров покажут до +11°C

Сегодня, 6 октября, в Челябинской области будет пасмурно и прохладно. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до +11°C.

Утром в регионе температура достигнет 0, +2°C, днем воздух прогреется до +6, +11°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается около 0°C, днем температура воздуха составит +8, +10°C. Погода также будет пасмурной, осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.