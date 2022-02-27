Южноуральцам обещают пасмурную и безветренную погоду

В отдельных районах возможны туманы

В последний февральский день в Челябинской области ожидается пасмурная и безветренная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами пройдет снег с дождем.

В ночь на 28 февраля в регионе столбики термометров покажут −3, −8°C, на юге будет прохладнее — до −13°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C, на юге ожидается до −5°C. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в южных районах возможны туманы. На всей территории области ожидаются гололедно-изморозевые явления. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, без осадков. Ночью температура воздуха составит −4, −6°C, днем потеплеет до +1, +3°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.