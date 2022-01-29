Южноуральцам обещают облачную погоду без осадков

Утром в регионе будет морозно

Сегодня, 29 января, в Челябинской области ожидается пасмурная и прохладная погода. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −24°C, на юге и крайнем западе будет значительно теплее — до −15°C. Днем температура воздуха поднимется до −7, −12°C, в низинах будет прохладнее — до −16°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня ожидается облачная погода без осадков. В утренние часы температура воздуха составит до −22°C, днем воздух прогреется до −9, −11°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.