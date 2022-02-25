Южноуральцам обещают небольшой снег и порывистый ветер

На дорогах будет скользко

Сегодня, 25 февраля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможен небольшой снег. Температура воздуха по-прежнему будет плюсовой.



Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −10°C, в низинах будет прохладнее — до −15°C. Днем воздух прогреется до −2, +3°C. Облачно с прояснением, в горах возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −8°C, днем столбики термометров поднимутся до 0, +2°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.