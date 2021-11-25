Южноуральцам обещают небольшой снег и порывистый ветер

В столице Южного Урала осадков не ожидается

Сегодня днем, 25 ноября, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег и порывистый ветер. Столбики термометров покажут до −11°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха составит около −19°C, днем значительно потеплеет — до −6, −11°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут −17°C, днем воздух прогреется до −7, −9°C. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.