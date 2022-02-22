Южноуральцам обещают небольшой снег и гололед

Местами в регионе ожидается порывистый ветер

Сегодня, 22 февраля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +1°C и порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −9°C, днем ожидается потепление до −4, +1°C, однако в низинах будет заметно прохладнее — до −9°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Гололед. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром ртутные столбики опустятся до −7°C, днем воздух прогреется до −1, +1°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.