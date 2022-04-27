Южноуральцам обещают небольшие дожди и порывистый ветер

В отдельных районах возможны грозы

Сегодня, 27 апреля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +26°C и порывистый ветер. В северной половине региона пройдут небольшие дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинской области температура воздуха составит около +10°C. Днем столбики термометров достигнут +21, +26°C. Переменная облачность, на севере области местами пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около +9°C, днем потеплеет до +22, +24°C. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду.