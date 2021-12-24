Южноуральцам обещают морозы и метели в выходные

Синоптики предупредили о порывистом ветре

В предстоящие выходные, 25 и 26 декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода. Местами пройдет небольшой снег. В воскресенье возможны метели. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В ночь на субботу в регионе ожидается небольшой снег. Столбики термометров покажут −23, −28°C, в горах и низинах похолодает до −33°C. Днем прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит −14, −19°C, в низинах до −24°C. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −25, −27°C. Днем воздух прогреется незначительно — до −17, −19°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах возможны метели. В ночные часы похолодает до −20, −25°C, на крайнем западе будет чуть теплее — до −15°C. Днем воздух прогреется до −8, −13°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 26 декабря столбики термометров покажут −21, −23°C, днем потеплеет до −9, −11°C. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.