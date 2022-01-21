Южноуральцам обещают морозные выходные

Осадков в Челябинской области не ожидается

Предстоящие выходные, 22 и 23 января, в Челябинской области будут морозными. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет солнечной и почти безветренной.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −24, −29°C, в низинах похолодает до −34°C. В горах будет теплее — до −19°C. Днем температура воздуха составит −12, −17°C, в низинах по-прежнему будет прохладно — до −22°C. В горах столбики термометров достигнут −7°C. Переменная облачность, без осадков. Местами изморозь, туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу синоптики прогнозируют понижение температуры до −25, −27°C. Днем существенно потеплеет — до −12, −14°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области в ночные часы похолодает до −23, −28°C, в низинах температура воздуха опустится до −33°C. Днем воздух прогреется до −13, −18°C, на западе будет значительно теплее — до −8°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье обещают понижение температуры до −25, −27°C, днем потеплеет до −13, −15°C. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.