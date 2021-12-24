Южноуральцам обещают морозную погоду и гололед

Осадков не ожидается

Сегодня, 24 декабря, в Челябинской области ожидается похолодание до –28°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −26°C, днем воздух прогреется незначительно — до −18, −23°C, в низинах будет холоднее — до −28°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −24°C, днем ртутные столбики покажут −18, −20°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

Предстоящая суббота в регионе также будет холодной. Но уже в воскресенье ожидается потепление. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.