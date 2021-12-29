Южноуральцам обещают морозную погоду без осадков

Небольшой снег пройдет только в горных районах региона

Сегодня, 29 декабря, в Челябинской области ожидается похолодание до −24°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, небольшие осадки возможны только в горных районах региона.

Этим утром столбики термометров в Челябинской области покажут до −27°C. Днем воздух прогреется до −14, −19°C, в низинах будет значительно холоднее — до −24°C. Переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске эти утром температура воздуха составит около −27°C, днем воздух прогреется до −15, −17°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.