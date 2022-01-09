Южноуральцам обещают морозную погоду без осадков

На дорогах прогнозируют гололедицу

В первый рабочий день после новогодних праздников, 10 января, в Челябинской области ожидается похолодание до −31°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют, но предупреждают южноуральцев о гололедице на дорогах.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −21, −26°C, в низинах прогнозируют понижение температуры до −31°C. Днем воздух прогреется до −10, −15°C, в горах будет теплее — до −7°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске также обещают переменную облачность без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут −21, −23°C, днем потеплеет до −10, −12°C. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», вся предстоящая неделя в регионе будет прохладной. Небольшое потепление ожидается ближе к выходным. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.