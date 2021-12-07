Южноуральцам обещают морозную погоду без осадков

Столбики термометров покажут до –17°C

Сегодня, 7 декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров днем опустятся до –17°C. Осадков не прогнозируют.

Этим утром температура воздуха составит около −19°C, днем ртутные столбики покажут −7, −12°C, в горах и низинах — до −17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −14°C, днем воздух прогреется до −8, −10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.