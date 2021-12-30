Южноуральцам обещают морозную и ясную погоду

Местами в регионе возможен порывистый ветер

Сегодня, 30 декабря, в Челябинской области ожидаются морозное утро и прохладный день. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.



Этим утром в регионе температура воздуха составит около −34°C, в низинах опустится до −41°C. Днем воздух значительно прогреется — до −10, −15°C, на юге до −17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют ясную погоду без осадков. Утром столбики термометров покажут около −32°C, днем потеплеет до −14, −16°C. Ветер северо-западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.