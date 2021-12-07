Южноуральцам обещают морозную и солнечную погоду

Утром в регионе возможны туманы

В Челябинской области 8 декабря ожидается морозная безветренная погода. Как сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра, осадков не будет, местами утром возможны туманы.

В ночь на среду столбики термометров в регионе опустятся до −18, −23°C, в низинах будет заметно холоднее — до −26, −31°C. Днем воздух прогреется до −8, −13°C, в низинах до −18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром туманы, изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы похолодает до −19, −21°C, днем потеплеет до −8, −10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.