Южноуральцам обещают морозную и безветренную погоду

В отдельных районах возможны туманы

В понедельник, 24 января, в Челябинской области ожидается морозная погода. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −21, −26°C, в горах будет теплее — до −17, −22°C, при этом на юге области похолодает до −30°C. Днем воздух прогреется до −7, −12°C, на юге температура воздуха будет ниже — до −17°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах региона возможны туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют облачную погоду с прояснением, осадков не ожидается. В ночные часы похолодает до −22, −24°C, днем потеплеет до −10, −12°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.